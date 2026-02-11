На «ухилянтській схемі» затримали високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

СБУ у взаємодії з Офісом генпрокурора та Головнокомандувачем ЗСУ ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.

За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу, повідомляє СБУ.



Фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.



Серед його клієнтів був громадян призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу.



При цьому зарплатні картки «робітників» перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші.



Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб «заробив» 2,6 млн грн.



Під час обшуків у затриманого виявлено гроші та документацію із доказами оборудки.



Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).



Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



Крім нього підозру отримали двоє його «клієнтів». Їхні дії кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ.