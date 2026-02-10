Українські військові атакували об’єкти окупантів у Донецькій, Запорізькій областях та на території РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 9 і 10 лютого низки об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також у Курській області РФ.

За даними військових, у ніч на 10 лютого на ТОТ Донецької області в районі населеного пункту Ялта уражено ремонтний підрозділ противника. У Запорізькій області, поблизу Комиш-Зорі, під удар потрапив навчальний центр підготовки пілотів безпілотників і виробництва FPV-дронів.

Також у районі Хліборобного українські військові завдали удару по місцю зосередження живої сили противника. У районі населеного пункту Високе в Запорізькій області уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру «Рубікон».

Окрім цього, за інформацією Генштабу, 9 лютого в Курській області РФ, поблизу Тьоткіного, зафіксовано влучання по пункту управління безпілотниками противника. На Донеччині в районі Федорівки українські сили уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.