ЄС хоче перекрити шляхи експорту кремлівської нафти

ЄС запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою.

Це буде перший випадок, коли ЄС націлить санкції на порти у третіх країнах, повідомляє Reuters.



До списку санкцій будуть включені порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії, і це заборонить компаніям та громадянам ЄС здійснювати операції з цими портами.



Ці заходи є частиною 20-го пакету санкцій ЄС у зв'язку із війною Росії в Україні.



Пакет передбачає нові заборони на імпорт металів, зокрема нікелевих злитків, залізних руд і концентратів, необробленої та обробленої міді, різних видів металобрухту, включаючи алюміній. Крім того, йдеться про заборону імпорту солі, аміаку, гальки, кремнію та хутра.



Пакет вперше передбачає використання інструменту проти обходу санкцій щодо третьої країни. Нові обмеження заборонять продаж до Киргизстану металорізальних верстатів та комунікаційного обладнання такого як модеми та маршрутизатори.



ЄС також запропонував додати до свого санкційного списку два киргизькі банки – Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia – за надання криптопослуг Росії, а також банки в Лаосі та Таджикистані, одночасно вилучивши з нього два китайських банки. У разі схвалення, зазначені банки будуть позбавлені можливості здійснювати операції з фізичними особами та компаніями ЄС.



До системи санкцій, яка вже включає замороження активів і заборону на поїздки, EEAS пропонує додати 30 осіб та 64 компанії, серед них Bashneft та вісім російських нафтопереробних заводів, зокрема Туапсе та Сизрань під контролем Rosneft. Наразі пропозиція не включає самі Rosneft та Lukoil, які вже під санкціями США.

