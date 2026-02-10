Залужний втрачає, Буданов наздоганяє: соціологи зафіксували різку зміну політичних настроїв

У разі проведення виборів до Верховної Ради політична сила керівника ГУР Кирила Буданова могла б увійти до трійки лідерів за рівнем підтримки виборців. Про це свідчать дані свіжого дослідження, проведеного компанією New Image Marketing Group.

Відповідно до результатів опитування, за партію Буданова висловили готовність проголосувати 10,2% респондентів. Порівняно з груднем 2025 року, коли підтримка була на рівні 5,4%, електоральний рейтинг проєкту зріс майже вдвічі. Це найстрімкіша динаміка зростання серед усіх ключових політичних гравців.

Загальний рейтинг політичних сил (лютий 2026):

Партія В. Залужного — 11,1% (у грудні 2025 року — 13,2%); «Європейська солідарність» (П. Порошенко) — 10,2% (у грудні — 8,4%); Партія К. Буданова — 10,2% (у грудні — 5,4%); Партія В. Зеленського — 9,9% (у грудні — 11,1%); Партія Д. Разумкова — 4,8% (у грудні — 5,3%); Партія «Третя Штурмова» (А. Білецький) — 3,0% (у грудні — 2,7%); Партія «Азов» — 2,4% (у грудні — 3,7%); «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) — 2,3% (у грудні — 2,9%).

Інші політичні сили, зокрема «Радикальна партія О. Ляшка» (1,9%), партія С. Притули (1,8%) та «Голос» (1,7%), наразі мають нижчі показники.

Варто зазначити, що значна частина опитаних — 23% — ще не визначилася з вибором, що залишає простір для подальших змін в електоральних уподобаннях українців.

Опитування проведено компанією New Image Marketing Group (друга хвиля — лютий 2026 року). Вибірка становить 800 респондентів.