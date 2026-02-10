Токіо розширює межі: Японія долучається до програми НАТО з озброєння України

Японія офіційно долучиться до ініціативи НАТО PURL (Procurement of Urgent Requirements for Logistics), спрямованої на постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва. Про це повідомляє японська телерадіокомпанія NHK із посиланням на представників Альянсу.

Участь Токіо в цій програмі матиме певні обмеження, зумовлені законодавством країни щодо експорту озброєнь. Зокрема, японська сторона зосередиться на фінансовій підтримці поставок виключно нелетального оборонного обладнання.

Ключові деталі допомоги:

Формат участі: Фінансування закупівель через структури НАТО.

Тип обладнання: Лише нелетальне спорядження та техніка.

Очікувана номенклатура: Радіолокаційні системи для моніторингу повітряного простору та засоби індивідуального захисту (зокрема бронежилети).

Цей крок підкреслює прагнення Японії посилити координацію з НАТО та США у питанні підтримки української обороноздатності, залишаючись при цьому в межах своєї пацифістської конституції. Раніше Японія вже надавала Україні гуманітарну допомогу, транспортні засоби та системи виявлення дронів, проте приєднання до механізму PURL дозволить зробити процес передачі необхідного обладнання більш системним та швидким.