Україні присудили премію Евальда фон Кляйста

Премія Евальда фон Кляйста у 2026 році офіційно присуджена українському народу. Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв, подякувавши Мюнхенській конференції з безпеки та її голові Вольфґанґу Ішингеру за чітку позицію та підтримку України у цей складний час.

«Росія зараз удає готовність до переговорів, але водночас тероризує українське цивільне населення», — зазначив посол, наголосивши на важливості міжнародного визнання стійкості та мужності українців у війні з агресором.

Премія Евальда фон Кляйста — це почесна міжнародна нагорода, яка щороку вручається під час Мюнхенської конференції з безпеки. Вона названа на честь німецького дипломата Евальда фон Кляйста, який започаткував один із найвпливовіших майданчиків для діалогу про глобальну безпеку та розв’язання міжнародних криз.

Нагорода присуджується за значний внесок у справу мирної співпраці, розбудову безпеки або захист фундаментальних свобод у міжнародному контексті. Раніше її вручали окремим особам або інституціям, які продемонстрували видатні досягнення у цих сферах.

Як зазначають організатори конференції, присудження нагороди українському народові — це не лише визнання подвигу окремих людей, а й підтримка всього суспільства, яке продовжує відстоювати свободу та суверенітет держави.

Як повідомляло раніше ForUa, ООН різко скорочує підтримку українців.