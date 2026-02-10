Жертви прогресу: зумери стали поколінням із найнижчим IQ

Технологічний прогрес суттєво покращив рівень життя різних поколінь, однак для зумерів він став своєрідним прокляттям. Покоління зумерів (народжені 1997–2012 рр.) стало першим в історії, чиї когнітивні здібності нижчі, ніж у батьків, попри більший час, проведений у школі. Однак навіть це не вирішує проблему з поганим засвоєнням знань. Зумери могли стати жертвами технологічного прогресу

Дослідження свідчить: сучасні технології та онлайн-навчання значно вплинули на розвиток мозку молоді, повідомляє Unilad. За словами нейробіолога Джареда Хорвата, спостереження за когнітивними показниками людей ведуться вже кілька десятиліть, і саме зумери отримали найнижчі результати за сукупністю факторів — пам’ять, навички читання і рахунку, здатність вирішувати нестандартні завдання та загальний IQ.

Експерти наголошують, що проблема не в самих зумерах, а в гаджетах, які їх оточують з дитинства. Смартфони, планшети та комп’ютери негативно впливають на процес засвоєння інформації: мозок людини не пристосований до навчання через короткі ролики або тексти. Біологічно ми запрограмовані на глибоке вивчення інформації та спілкування з іншими людьми, а не через швидкі перекази на поверхневе гортання сторінок.

