У понеділок вранці, 9 лютого, на півдні Італії група зловмисників здійснила напад на інкасаторський автомобіль. Інцидент стався близько 8:00 на трасі між містами Бріндізі та Лечче. Десять озброєних чоловіків у масках заблокували дорогу вантажівками та підпалили їх. Для зупинки фургона нападники використовували автомобілі з синіми проблисковими маячками.

Як повідомляє The Sun, злочинці підірвали двері броньованого авто за допомогою спеціального пристрою. В результаті цього потужний вибух підкинув транспортний засіб у повітря. Попри значні пошкодження, грабіжники не змогли забрати гроші, адже всередині спрацювала автоматична система захисту з безпековою піною, яка заблокувала доступ до готівкових коштів у фургоні.

На місце події прибули патрулі карабінерів (ред. представники Збройних сил Італії), що спровокувало тривалу перестрілку. Бандити використовували автомати Калашникова та рушниці для обстрілу поліцейських машин. Під час втечі зловмисники розкидали металеві шипи на дорожньому полотні. Також вони відбирали автомобілі у випадкових водіїв для прориву оточення.

Внаслідок збройного зіткнення жодна особа не отримала поранень. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних у сусідній сільській місцевості. Інші члени угруповання наразі перебувають у розшуку. До операції залучили вертольоти та посилені дорожні блокпости. Рух на трасі 613 тимчасово обмежили для проведення слідчих експериментів.

“Сьогодні ми не говоримо про трагедію лише завдяки професіоналізму карабінерів”, – зазначив Нікола Маньо з асоціації Un Arma.

За попередніми даними, нападники можуть належати до кримінальних кіл регіону Фоджа.