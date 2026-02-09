Норвегія просить зняти імунітет з експрем’єра Ягланда через матеріали справи Епштейна

Міністерство закордонних справ Норвегії звернулося до Ради Європи з проханням зняти імунітет з колишнього прем’єр-міністра країни Турбйорна Ягланда у зв’язку з матеріалами справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK. За словами старшої радниці відділу комунікацій МЗС Норвегії Ане Йорем, звернення необхідне для того, щоб забезпечити можливість повноцінного кримінального розслідування.

Ягланд, який у 2009–2019 роках обіймав посаду генерального секретаря Ради Європи, має імунітет від судового переслідування за дії, пов’язані з виконанням офіційних повноважень. Саме цей статус може перешкоджати слідчим діям.

Очільник норвезького відомства з розслідування економічних злочинів і злочинів проти довкілля Økokrim Пол Льонсет оголосив про ініціювання розслідування щодо Ягланда за підозрою у серйозній корупції. Слідство перевіряє, чи отримував він під час роботи в Раді Європи та на посаді голови Нобелівського комітету (2009–2015 роки) неправомірні вигоди, зокрема подарунки, позики або оплачені поїздки.

Норвегія стала однією з країн, де оприлюднення мільйонів сторінок матеріалів у справі Епштейна спричинило значний політичний і суспільний резонанс. Окрім Ягланда, репутаційних втрат зазнала кронпринцеса Метте-Маріт. Також після появи інформації про контакти з Епштейном посаду залишила посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль.

Україна у файлах Епштейна

У розсекречених судових документах у справі Джеффрі Епштейна Україна не фігурує як окремий об’єкт кримінального розслідування, а українські політики у матеріалах не згадуються.

Водночас, як повідомляли українські та західні медіа з посиланням на оприлюднені документи, місто Львів неодноразово згадується у листуванні, пов’язаному з інтересом оточення Епштейна до нерухомості в Україні. За даними журналістських підрахунків, назва Львова фігурує понад 100 разів, однак ці згадки стосуються виключно майнових і логістичних питань.

Інформація про нібито готелі у Львові, “українських дівчат” чи участь України у злочинних схемах Епштейна не підтверджується офіційними матеріалами справи. Такі твердження з’являлися в соцмережах і таблоїдних публікаціях, однак у відкритих судових документах доказів цьому немає.