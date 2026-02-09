Криза в Favbet: як компанія Андрія Матюхи продовжує нелегальну діяльність під новим брендом Allwin

Після ініціації процедури відкликання ліцензії українським регулятором PlayCity на початку лютого 2026 року через численні порушення, компанія Favbet, здається, не припинила свою діяльність, а перейшла до тіньових схем під новим брендом Allwin. Про це пише FTTC.

Згідно з доступними даними, Allwin позиціонується як «клон» оригінальної платформи Favbet, але з низьким трафіком і фокусом на «сірому» сегменті ринку, де відсутній державний контроль.

Експерти грального ринку зазначають, що після втрати ліцензії Favbet почав активно перенаправляти клієнтів на Allwin через прямі контакти, використовуючи раніше зібрану базу даних. Така практика не лише обходить регуляторні обмеження, але й наражає гравців на ризики, оскільки Allwin працює без української ліцензії, без механізмів верифікації, вікового контролю та інструментів відповідальної гри.

Платформа орієнтована на вразливі групи, включаючи осіб з ігровою залежністю, і не сплачує податки чи ліцензійні збори. Публічні джерела підтверджують, що AllwinUA функціонує як незалежна платформа для казино, live-ігор та ставок, але з дзеркальними сайтами для обходу блокувань, що типово для тіньових операторів.

Паралельно з цими маневрами, Favbet Tech – IT-підрозділ холдингу Favbet – переживає глибоку кризу з виплатами зарплат та кадровими питаннями. За останній час ситуація стала критичною: у листопаді 2025 року топ-менеджмент отримав лише близько половини зарплати, тоді як звичайні співробітники зіткнулися з урізанням на 10–15%. У грудні скорочення стали масовими – практично всім урізали на 40%, а керівникам – на половину. Виплати затримувалися, і навіть на початку 2026 року більшість працівників не отримали коштів, хоча раніше платежі проводилися до 15 числа місяця.

Ця фінансова нестабільність супроводжується хвилями звільнень. Перша хвиля відбулася «день у день»: співробітникам оголошували про останній робочий день з обіцянкою виплатити лише до цієї дати. Компенсації за невикористані відпустки спочатку відмовлялися нараховувати, але зрештою виплатили під тиском. Друга хвиля була масштабнішою: скоротили керівників DevOps, частину розробників, QA-спеціалістів та проджект-менеджерів. Компанія обіцяє повну зарплату, але на практиці гроші отримали лише одиниці. Загалом, за даними з відкритих джерел, Favbet Tech розпустив майже весь R&D-відділ за 48 годин, що призвело до сотень звільнень.

Ситуацію ускладнює поїздка топ-менеджменту до Барселони на конференцію ICE наприкінці 2025 року. LinkedIn підтверджує участь CEO Artem Skrypnyk, CBDO Vitaliy Silaev та Head of Product Zakhar Khrystych. Після хвилі невдоволення серед співробітників вони провели All Hands-зустріч прямо з Барселони, пояснюючи поїздку «робочими цілями» та обіцяючи розблокувати рахунки й повернути зарплати. Однак, за словами джерел зсередини, такі зустрічі часто зводяться до порожніх обіцянок без конкретних результатів.

Додатковий тиск на компанію створює відтік ключових кадрів: у грудні 2025 року пішли сильні CPO та CTO, яких швидко замінили новими керівниками, до яких у команди є претензії. Відтоді триває регулярний відтік досвідчених співробітників, які легко знаходять нові можливості на ринку. Це частина ширшої тенденції в tech-секторі, де в 2023–2024 роках відбулися масові скорочення (понад 124,000 у 2024 році глобально), але в випадку Favbet Tech проблеми посилюються «стоп-ордером» від влади, що заморозило депозити, виведення коштів та операції.

Стратегія компанії, озвучена на внутрішніх зустрічах, включає запуск Allwin як основного продукту в «сірому» сегменті, подачу заявки на лотерею PlayCity (де фінансування знайшлося) та обіцянки виходу на нові ринки, які лунають вже рік без прогресу. Повернення зарплат спочатку обіцяли в лютому 2026, потім перенесли на березень, з натяком на третю хвилю скорочень.

Схема виплат зараз виглядає так:

Готівкою в Києві для тих, хто залишився в Україні і не обрав криптовалюту;

У криптовалюті;

Банківськими переказами з європейських компаній для тих, хто за кордоном.

Компанія стверджує, що затримки спричинені тиском від голови комітету з фінансів Верховної Ради Данила Гетманцева на партнерські банки, але це не скасовує факту масових порушень. Аналітики пов’язують кризу з мережею британських компаній, пов’язаних з засновником Андрієм Матюхою, які можуть використовуватися для оптимізації податків та руху капіталу.

Дії Favbet після втрати ліцензії демонструють перехід до нелегальних схем під брендом Allwin, що загрожує гравцям і державному бюджету. Паралельно Favbet Tech тонуть у кризі з виплатами та звільненнями, посилюючи соціальну напругу. Це вимагає негайної уваги від PlayCity, правоохоронців та громадських організацій, інакше тіньовий гральний ринок продовжить розростатися, а тисячі українців постраждають від фінансової нестабільності.