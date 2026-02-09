"Слугу народу" Гунька взяли під варту безпосередньо в залі суду

Народного депутата Анатолія Гунька засудили до чотирьох років позбавлення волі. У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 85 тисяч доларів США.

Після рішення Апеляційної палати ВАКС вирок набрав законної сили. У зв’язку з цим Гунько втрачає депутатський мандат. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок підтвердила колегія суддів АП ВАКС у складі Дмитра Михайленка, Інни Калугіної та Олександра Семенникова. Суд частково задовольнив апеляційні скарги сторони захисту та перекваліфікував дії Гунька на зловживання впливом, зменшивши строк покарання.

Раніше суд першої інстанції визнав Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві й призначив йому сім років ув’язнення.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що Гунько став другим чинним парламентарем, який втратив мандат через обвинувальний вирок суду. За його словами, ще у жовтні 2025 року мандат втратив мажоритарник Андрій Одарченко — після рішення Апеляційної палати ВАКС.

Одарченка визнали винним у спробі підкупу. Суд залишив у силі заочний вирок у вигляді восьми років позбавлення волі.

За даними НАБУ та САП, Гунько діяв у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником. Вони вимагали й отримали частину неправомірної вигоди від представника аграрної компанії «Агроформ-2019» в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Вартість «послуги» становила 130 доларів за гектар. Загальна сума хабаря сягала 221 тисячі доларів, з яких 85 тисяч передали як завдаток.

Провадження щодо Ігоря Калініченка у листопаді 2024 року зупинили у зв’язку з його мобілізацією.

Крім того, нещодавно Гуньку повідомили про ще одну підозру — у привласненні врожаю на суму близько 30 млн гривень.

У Центрі протидії корупції зазначили, що попри наявність обвинувального вироку суду першої інстанції, уряд включив Гунька до робочої групи з питань реформування адвокатури.

Відомо, що Анатолія Гунька обрали народним депутатом Верховної Ради під час довиборів у мажоритарному окрузі №208 від партії «Слуга народу». Після набрання вироком законної сили кількість чинних депутатів Верховної Ради зменшиться ще на одного.