У двох районах Києва збільшать подачу світла через відсутність тепла

Енергетики збільшать обсяги подачі електроенергії до будинків у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, де після останньої російської атаки відсутнє теплопостачання. Про це повідомили у ДТЕК.

У цих будинках відключення світла застосовуватимуть лише у визначені проміжки часу — з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

Водночас енергетики застерігають, що електромережі нині працюють із суттєвим перевантаженням. Масове одночасне використання бойлерів і обігрівачів може призводити до аварій, тому мешканців просять вмикати потужні електроприлади по черзі.

У компанії зазначили, що пішли на ці кроки, розуміючи складні умови для людей у будинках без тепла, і змогли збільшити можливості електропостачання.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки проти 3 лютого значних пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала теплом частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — понад 1100 багатоповерхівок.

Вранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх розмерзанню. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ може знадобитися щонайменше два місяці — за умови відсутності нових ударів.

Перелік будинків, яким до відновлення ТЕЦ теплопостачання подати буде неможливо, оприлюднений окремо.