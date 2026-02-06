У ДПСУ заявили, що Дейнеко не залишав Україну

Ексочільника Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека звільнено з військової служби наказом від 2 лютого. Про це повідомили у ДПСУ.

Як пояснив у коментарі Радіо Свобода речник служби Андрій Демченко, порядок звільнення військовослужбовців визначається законом «Про військовий обов’язок і військову службу» та положенням про проходження служби в ДПСУ. Серед підстав, передбачених документами, є стан здоров’я, однак медична інформація не підлягає розголошенню. За словами Демченка, медогляд прикордонників проводять незалежні комісії.

Він додав, що під час служби Дейнеко зазнав поранень, зокрема тяжкого мінно-вибухового, переніс неодноразові операції та має віддалені наслідки травм.

У ДПСУ також спростували повідомлення окремих ресурсів про те, що Дейнеко залишив територію України, назвавши цю інформацію недостовірною.

До початку січня Дейнеко очолював Держприкордонслужбу, після чого керівництво відомства змінили. 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про його призначення радником голови МВС із подальшим можливим призначенням командиром бойового підрозділу ДПСУ після реабілітації.

22 січня НАБУ і САП заявили про викриття колишнього топпосадовця та чинного службовця ДПСУ на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних, за даними правоохоронців, є колишній голова Держприкордонслужби. У бюро прізвищ не називали, однак медіа повідомляли про обшуки у Дейнека. Сам він це не коментував.

30 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн грн. Згодом у ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд з’явилась інформація, що заставу внесли.

Раніше у ДПСУ заперечували повідомлення про звільнення Дейнека з військової служби через військово-лікарську комісію.