Україна розробила балістичну ракету, здатну вразити Москву та Санкт-Петербург: що відомо про FP-9

Україна завершує розробку нової балістичної ракети FP-9, яка може стати на озброєння ЗСУ вже до кінця цього місяця. Про це повідомляє DW. Виробником виступає компанія Fire Point, відома створенням системи «Фламінго».

Ключові характеристики та можливості

Нова ракета має дальність польоту 800–850 км, що дозволяє українським силам досягати стратегічних цілей у глибині території РФ, зокрема Москви та Санкт-Петербурга. Вага бойової частини становить близько 800 кг.

За словами розробників, використання саме балістичної ракети є значно ефективнішим для таких завдань завдяки її швидкості, яка перевищує 1200 метрів за секунду. Це суттєво ускладнює роботу ворожих систем ППО.

Статус розробки

У компанії Fire Point зазначили, що шлях до завершення проєкту був непростим через серйозні організаційні проблеми. Наразі всі перешкоди усунуто, і ракета проходить фінальні випробування. Очікується, що перші одиниці FP-9 надійдуть у розпорядження Сил оборони України найближчим часом.