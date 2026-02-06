﻿
Війна

Україна розробила балістичну ракету, здатну вразити Москву та Санкт-Петербург: що відомо про FP-9

Україна розробила балістичну ракету, здатну вразити Москву та Санкт-Петербург: що відомо про FP-9

Україна завершує розробку нової балістичної ракети FP-9, яка може стати на озброєння ЗСУ вже до кінця цього місяця. Про це повідомляє DW. Виробником виступає компанія Fire Point, відома створенням системи «Фламінго».

Ключові характеристики та можливості

Нова ракета має дальність польоту 800–850 км, що дозволяє українським силам досягати стратегічних цілей у глибині території РФ, зокрема Москви та Санкт-Петербурга. Вага бойової частини становить близько 800 кг.

За словами розробників, використання саме балістичної ракети є значно ефективнішим для таких завдань завдяки її швидкості, яка перевищує 1200 метрів за секунду. Це суттєво ускладнює роботу ворожих систем ППО.

Статус розробки

У компанії Fire Point зазначили, що шлях до завершення проєкту був непростим через серйозні організаційні проблеми. Наразі всі перешкоди усунуто, і ракета проходить фінальні випробування. Очікується, що перші одиниці FP-9 надійдуть у розпорядження Сил оборони України найближчим часом.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаракетаFP-9
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Детективи ДБР затримали військового, який за гроші допомагав піти у СЗЧ
Надзвичайні події 05.02.2026 22:34:03
Детективи ДБР затримали військового, який за гроші допомагав піти у СЗЧ
Читати
Вашингтон та Москва домовилися відновити військовий діалог на високому рівні
Свiт 05.02.2026 22:05:06
Вашингтон та Москва домовилися відновити військовий діалог на високому рівні
Читати
Підсилення прикордонників на передовій: допомога від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк
Війна 05.02.2026 21:42:51
Підсилення прикордонників на передовій: допомога від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк
Читати

Популярнi статтi