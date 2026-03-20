Десантні кораблі та війська США екстрено вирушили на Близький Схід

Американські збройні сили прискорили відправку морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, що задіяне у протидії Ірану. За інформацією джерел, десантна оперативна група під командуванням корабля USS Boxer та 11-го експедиційного підрозділу морської піхоти вирушила із західного узбережжя США з випередженням початкового графіка.

До складу групи входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland і USS Comstock. На борту перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, серед яких 2 500 морських піхотинців. Судна перевозять також винищувачі F-35, ракети та техніку для висадки десанту на сушу.

Група пройде через Індо-Тихоокеанський регіон та після прибуття до зони конфлікту об’єднається з десантним кораблем USS Tripoli. Надалі до з’єднання приєднаються крейсер USS New Orleans і корабель-док USS Rushmore.

В результаті перекидання до регіону конфлікту буде доставлено близько 8 тисяч військових, з яких до 5 тисяч — морські піхотинці. Основна мета операції — посилення угруповання та підтримка дій проти Ірану, включно з можливим використанням авіації та десантної техніки.

Дострокове перекидання демонструє готовність армії США оперативно нарощувати сили на стратегічно важливому напрямку та підтримувати стабільність у регіоні.

