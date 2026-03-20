Відійшов у вічність Патріарх Філарет: на 98-му році життя помер колишній предстоятель УПЦ КП

Сьогодні стало відомо про смерть Патріарха Філарета (Денисенка). Про втрату повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Видатному церковному діячеві, який відіграв ключову роль у боротьбі за автокефалію українського православ'я, було 97 років.

Життєвий шлях та церковна діяльність

Патріарх Філарет присвятив понад сім десятиліть служінню церкві. Його постать стала символом відродження незалежної української церкви в 90-х роках минулого століття. Після проголошення незалежності України він очолив рух за створення помісної церкви, що призвело до заснування Української православної церкви Київського патріархату, яку він очолював з 1995 року.

Роль у здобутті Томосу

Попри складні відносини з іншими православними структурами в останні роки, внесок Філарета у підготовку фундаменту для отримання Томосу про автокефалію ПЦУ у 2019 році вважається фундаментальним. Протягом десятиліть він розбудовував церковні структури по всій країні та послідовно відстоював позицію "незалежна держава — незалежна церква".

"Сьогодні ми молимося за упокій душі спочилого Патріарха, чиє життя було нерозривно пов'язане з історією становлення нашої Церкви та держави", — зазначив у своєму зверненні митрополит Епіфаній.

Інформація про час та місце прощання з новопреставленим Патріархом Філаретом буде повідомлена пізніше.

 Автор: Галина Роюк

