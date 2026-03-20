Ракетний бенкет під час війни: як НАТО збиває дешеві дрони ракетами за $6 мільйонів

Українські фахівці з ППО, які прибули на Близький Схід для обміну досвідом, були приголомшені методами роботи американських колег. Як повідомляє видання The Times, головна різниця полягає у ставленні до ресурсів та маскування.

Марнотратство чи стратегія?

Основний шок у наших інструкторів викликала економічна невідповідність засобів ураження та цілей:

  • Залповий вогонь: По одному дрону-камікадзе солдати НАТО можуть випустити одночасно до 8 ракет Patriot. Вартість кожної перевищує $3 млн.

  • Дорогі рішення для дешевих цілей: Зафіксовані випадки використання ракет SM-6 (вартістю близько $6 млн) для знищення «шахеда», ціна якого не перевищує $70 тис.

Проблеми з маскуванням

Український досвід базується на постійному маневруванні та приховуванні позицій. Натомість на Близькому Сході ситуація виглядає інакше:

  • Радари ППО часто працюють без належного маскування, фактично перетворюючись на «маяки» для ворожої розвідки.

  • В Україні станції РЛС змушені постійно змінювати локації, щоб вижити, тоді як західні системи часто залишаються статичними.

Ціна помилки: втрати на мільярди

Видання наводить приклад катастрофічної неефективності: три дешеві дрони змогли знищити радар раннього виявлення AN/FPS-132 (вартістю близько $1 млрд) та ще один радар ППО за $300 млн. Обидва об'єкти тривалий час перебували на одному місці та легко відстежувалися із супутників, що зробило їх легкою здобиччю.

Цей контраст підкреслює, наскільки унікальним та критично важливим для західних партнерів є український досвід ведення сучасної технологічної війни в умовах обмежених ресурсів.

 Автор: Галина Роюк

