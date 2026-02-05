Детективи ДБР затримали військового, який за гроші допомагав піти у СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією викрили та затримали військового резервного батальйону разом із цивільним спільником у Дніпропетровській області. Їх підозрюють в організації схеми, за якою допомагали військовим за окрему плату самовільно залишати частину (СЗЧ). Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За версією слідства, військовий пропонував таку послугу тим, хто хотів уникнути служби та відповідальності, залучивши до цього помічника.

Вартість такої протиправної "операції" становила 2,5 тис.доларів.

В одному з випадків вони дали інструкцію: у визначений час прибути до лісосмуги біля частини та сісти в авто, яке там чекатиме. Тим часом його цивільний спільник вирушив до дружини військового й вимагав передати 1 тис. доларів одразу, а решту — 1,5 тис. доларів — після того, як його доставлять додому.

"Одним із пріоритетів ДБР в умовах воєнного стану є протидія незаконному залишенню військової служби та притягнення до відповідальності тих, хто сприяє таким діям. Працівники Бюро системно реагують на факти допомоги у втечах з військових частин і припиняють подібні правопорушення", — додали у бюро.

Їм вже повідомили про підозру у пособництві в дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 ККУ). Суд відправив під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.