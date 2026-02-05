Острови Естонії відрізані льодом, пороми не ходять, люди використовують квадроцикли

Деякі острови Естонії зіткнулися з найважчими льодовими умовами за останнє десятиліття: поромне сполучення з материком призупинене, і мешканці змушені використовувати судна на повітряній подушці або квадроцикли для доставки найнеобхіднішого. Про це повідомляє ERR.

Найвіддаленіший населений острів Рухну фактично відрізаний від решти країни. Через суцільний лід регулярний пором перестав ходити, тому жителі пересуваються по замерзлому морю на позашляховиках чи подібному транспорті після зупинки переправи.

У п’ятницю, 30 січня, льодові умови та низький рівень моря перервали поромне сполучення між материком і островом Хійумаа на маршруті Рохукюла — Хельтермаа. Очікується, що перебої триватимуть щонайменше до наступного місяця. Хоча 31 січня переправи частково відновили, вони можуть тривати довше зі значними обмеженнями, зокрема щодо ваги транспорту, попереджає компанія TS Laevad, що обслуговує маршрут.

Керівник судноплавних операцій TS Laevad Ґульдар Ківро каже, що за десять років роботи не бачив настільки складних умов у Вяйнамері — мілководній протоці між Хійумаа, Сааремаа й іншими островами. Низький рівень води й велика кількість льоду зробили ситуацію критичною.

Основною перешкодою для поромів стала крижана шуга в судноплавних каналах: пором розбиває лід, але він знову швидко замерзає, утворюючи шари до 60 сантиметрів завтовшки. Якщо рівень води продовжить падати, ситуація може ще більше погіршитися. Планується обмежити вантажні перевезення, тоді як легкові автомобілі ще зможуть переправлятися, але суднові екіпажі постійно контролюють ситуацію, щоб уникнути аварій.

Через складну погодну обстановку вже виникають затримки, зокрема для порома Regula, і запроваджено обмеження на кількість вантажівок.

На острові Абрука поромне сполучення з Сааремаа також призупинене. Деякі місцеві жителі перетинають замерзле море на квадроциклах, використовуючи власний досвід і знання місцевості, бо це єдиний тимчасовий спосіб дістатися материка. На Вільсанді, що на захід від Сааремаа, сполучення підтримується судном на повітряній подушці кілька разів на тиждень, а доставка продуктів продовжується. Місцеві попереджають, що пересування льодом небезпечне, але іншого варіанту взимку немає.

Найсерйозніша ситуація на Рухну: регулярне морське та авіасполучення або припинене, або поза сезоном, що унеможливлює доставку ліків і продуктів. Нова пані мер Марет Пернамец не змогла повернутися на острів через технічну несправність літака, а швидкісний катамаран і сезонні рейси ще не працюють.

Пернамец заявила, що звертатиметься до центральної влади та профільного міністерства через кризову ситуацію, особливо якщо ізоляція триватиме довго. Мешканці підтверджують, що запаси продуктів швидко зменшуються, і немає чіткого плану їхнього поповнення. Вони наголошують, що Рухну — це реальне місце для життя сімей, дітей і людей похилого віку, а не лише туристична локація, і висловлюють невдоволення браком інформації про подальші дії держави.