Верифіковані Starlink працюють, термінали у росіян блокують, – Федоров

Внесені до так званого «білого списку» термінали супутникового інтернету Starlink вже відновлюють роботу, тоді як пристрої, що використовуються російськими військовими, блокуються. Про це 5 лютого у телеграмі повідомив Михайло Федоров, інформує Радіо Свобода.

За його словами, триває масштабна верифікація обладнання. Перша черга терміналів зі списку вже активована, а самі переліки оновлюють щодоби. Користувачам, які подали пристрої на реєстрацію, але ще не отримали доступ до зв’язку, радять зачекати — процес охоплює велику кількість пристроїв. Паралельно ведеться робота над тим, щоб перевірка відбувалася в режимі реального часу.

Цивільним власникам Starlink для підтвердження потрібно звернутися до ЦНАПів, а для юридичних осіб відповідна послуга невдовзі з’явиться на порталі «Дія». Українська команда разом із партнерами опрацьовує всі випадки, а військовим і командирам подякували за оперативну верифікацію обладнання, адже стабільний зв’язок на фронті залишається критично важливим.

На тлі цього російські Z-канали та воєнні блогери заявляють про масові перебої в роботі Starlink у своїх підрозділах. Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» зазначив, що у противника виникли серйозні проблеми з управлінням військами, а на окремих ділянках призупинені штурмові дії. За його словами, труднощі були й у деяких українських підрозділів, які несвоєчасно подали дані для верифікації приватних терміналів.

Ще 2 лютого повідомлялося про урядове рішення запровадити систему «білого списку» для Starlink в Україні. Передбачається, що працюватимуть лише зареєстровані та перевірені пристрої, а інші будуть відключені. Це пояснюють реакцією на використання росіянами таких терміналів, зокрема у безпілотниках. Дрони з супутниковим зв’язком складніше подавляти засобами радіоелектронної боротьби, вони можуть керуватися в реальному часі на великих відстанях і літати на низьких висотах.

Раніше українські фахівці з безпілотної авіації заявляли, що Росія почала серійно інтегрувати Starlink у свої ударні дрони різних типів. Згодом повідомлялося про співпрацю з компанією SpaceX для протидії такому використанню. Також керівник SpaceX Ілон Маск заявляв, що заходи, спрямовані на припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, ймовірно, дали результат.