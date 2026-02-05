Страх перед Путіним чи турбота про Альянс: Фінляндія вимагає обмежити підтримку Києва

Фінляндія разом із низкою інших союзників звернулася до США з проханням не надавати Україні гарантії безпеки, які за своїм змістом або термінологією нагадують «Статтю 5» НАТО про колективну оборону. Про це повідомляє видання Politico.

Захист унікальності Альянсу

Головна причина такої позиції — прагнення не підірвати авторитет положення про взаємну оборону самого НАТО. Фінляндія та її партнери наголошують, що «Стаття 5» є унікальним інструментом Альянсу. Використання цього терміну в інших контекстах може створити хибне враження про безпосередню участь НАТО у війні, чого насправді не передбачає жодна із запропонованих двосторонніх угод.

Ризики для колективної безпеки

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через можливу реакцію Кремля. Існують побоювання, що згадка про п'яту статтю в угодах з Україною може спровокувати Москву «перевірити на міцність» ці зобов'язання.

Якщо Росія здійснить збройний напад, а країни-підтримувачі України не зможуть відповісти на нього повноцінною військовою силою, це поставить під удар надійність колективної оборони всього НАТО. Це може продемонструвати вразливість механізмів Альянсу в очах агресора.