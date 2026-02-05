Колапс управління: відключення Starlink спричинило катастрофу в лавах окупантів

Російські окупаційні війська опинилися на межі втрати керованості на багатьох ділянках фронту. Причиною стало масштабне відключення незареєстрованих терміналів супутникового зв’язку Starlink, якими загарбники користувалися в обхід санкцій.

Про критичну ситуацію в стані ворога повідомив фахівець із радіотехнологій та радник Міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Наслідки для передової

За словами експерта, ситуація для противника вийшла за межі локальних труднощів і переросла у повноцінний хаос.

Втрата координації: Система управління військами РФ фактично «лягла», оскільки значна частина комунікацій між штабами та передовими підрозділами трималася саме на терміналах Ілона Маска.

Зупинка наступів: Через відсутність стабільного зв’язку та неможливість координувати дії в реальному часі, на багатьох ділянках фронту окупанти були змушені припинити штурмові дії.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — наголосив Сергій Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

Реакція у стані ворога

Інформацію про системний збій підтверджують і російські джерела. Російські «z-блогери» та військові у соціальних мережах масово скаржаться на те, що термінали перетворилися на «цеглини». Це свідчить про ефективність заходів щодо обмеження використання Starlink країною-агресором.

Ситуація в Силах оборони України

Щодо українських захисників, то відключення не мало системного негативного впливу. Незначні труднощі виникли лише у тих підрозділах, які несвоєчасно подали списки своїх приватних терміналів для верифікації. Наразі триває процес обробки заявок, щоб забезпечити безперебійний зв'язок для ЗСУ.