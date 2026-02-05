Головні благодійні фонди України у 2025 році

Українська благодійність за останні роки пройшла шлях, на який в інших країнах ідуть десятиліттями. Війна змусила волонтерський сектор швидко дорослішати: від хаотичних зборів у соцмережах - до професійних організацій із багатомільярдними бюджетами, чіткою звітністю та міжнародною репутацією, повідомляють "Українські новини".

2025 рік став ще одним маркером цієї трансформації. Частина фондів зникла або розчинилася, частина - навпаки, виросла у справжні інституції, здатні не лише закривати нагальні потреби фронту чи гуманітарні кризи, а й планувати роботу на роки вперед. Саме про такі фонди йдеться нижче.

Фонд Говарда Г. Баффета

У 2025 році американський благодійний фонд The Howard G. Buffett Foundation, очолюваний Говардом Баффетом, продовжує відігравати помітну роль у підтримці України. Ця приватна сімейна організація працює з 2022 року, зосереджуючись не лише на гострій гуманітарній допомозі, а й на довгострокових проєктах, які мають відновити економічну та соціальну стабільність у постраждалих регіонах.

Фонд підтримує низку ініціатив, серед яких розширення аграрних програм (допомога фермерам, відновлення техніки, підтримка сільського господарства) та розмінування територій, що залишилися після активних бойових дій. У рамках цих програм уже залучено десятки мільйонів доларів, а співпраця з міжнародними та українськими партнерами, включно з Mercy Corps, дозволяє масштабувати допомогу.

Крім того, фонд інвестував у відновлення соціальної інфраструктури, наприклад, друкарні "Фактор-Друк", що була зруйнована під час російських обстрілів, а також надавав обладнання для підтримки роботи портів та іншої критичної інфраструктури.

UNITED24

UNITED24 у 2025 році остаточно закріпився як головна донорська платформа країни. Фактично це єдиний приклад державної ініціативи у сфері благодійності, яка змогла вибудувати довіру як всередині України, так і за її межами.

Через UNITED24 акумулюються кошти на оборону, медицину та відбудову. Платформа працює напряму з міжнародними партнерами, великим бізнесом і приватними донорами з десятків країн. Саме тут найчастіше проходять масштабні кампанії зі збору коштів на озброєння, медичне обладнання та інфраструктурні проєкти.

Ключова перевага UNITED24 - це централізованість і публічність. Для багатьох іноземних донорів ця платформа стала "вхідною точкою" в українську благодійність.

"Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" давно вийшов за рамки класичного волонтерства. У 2025 році це, по суті, аналітично-операційна структура, яка працює з армією системно: від закупівель техніки до навчання військових підрозділів.

Фонд не женеться за гучними інформаційними кампаніями, але стабільно залишається серед лідерів за обсягами зібраних коштів. Його сильна сторона - чітке розуміння потреб фронту і тісна взаємодія з військовими. Саме тому донори часто називають "Повернись живим" одним із найбільш ефективних фондів оборонного напрямку.

Фонд Сергія Притули

Фонд Сергія Притули у 2025 році зберіг одну з ключових ролей у публічній благодійності. Це приклад організації, яка поєднує високу впізнаваність із реальними результатами на землі.

Фонд активно працює з великими зборами - від дронів і техніки до інфраструктурних рішень для армії. Водночас команда регулярно публікує звіти та детально пояснює, на що саме були витрачені кошти. Для багатьох українців саме цей фонд став "звичним" вибором для регулярних донатів.

ГО "ВПО України"

Громадська організація "ВПО України" у 2025 році стала одним із ключових голосів внутрішньо переміщених осіб. Якщо на початку повномасштабної війни більшість ініціатив для переселенців мали переважно гуманітарний характер, то сьогодні ця організація працює значно ширше — на стику соціальної допомоги, правозахисту та державної політики.

ГО "ВПО України" займається підтримкою переселенців у питаннях житла, доступу до соціальних виплат, працевлаштування та інтеграції в нові громади. Окремий напрям - адвокація: організація регулярно бере участь у розробці рішень, які стосуються мільйонів людей, змушених покинути свої домівки через війну.

У 2025 році роль таких структур лише зростає. Питання ВПО поступово переходить із гуманітарної площини в стратегічну - і саме тут важлива наявність організацій, які можуть говорити з державою мовою цифр, законів і реальних потреб людей.

"Таблеточки"

Фонд "Таблеточки" і у 2025 році залишається одним із найавторитетніших у сфері допомоги дітям з онкологічними захворюваннями. Попри війну, організація не скоротила свою діяльність, а навпаки - адаптувала її до нових умов.

Фонд працює з родинами по всій країні, фінансує лікування, закупівлю ліків та підтримку лікарень. Для багатьох донорів "Таблеточки" - це приклад благодійності поза політикою й військовою тематикою, де кожен внесок має прямий і зрозумілий ефект.

Superhumans

Superhumans у 2025 році впевнено закріпився серед ключових благодійних ініціатив країни, хоча формально не є класичним фондом у звичному розумінні. Це приклад вузькоспеціалізованої, але стратегічно критичної благодійності, яка працює з одним із найболючіших наслідків війни - важкими пораненнями та ампутаціями. Центр фактично закриває нішу, де держава фізично не встигає масштабуватися з потрібною швидкістю і якістю.

На відміну від фондів, що працюють через масові збори, Superhumans будує довгу модель: інвестує в інфраструктуру, кадри та медичні технології світового рівня. У цьому сенсі його присутність у рейтингу показова - благодійність в Україні у 2025 році вимірюється не лише обсягами донатів, а й здатністю створювати системні рішення. Саме за це Superhumans дедалі частіше називають не просто центром реабілітації, а елементом майбутньої системи післявоєнного відновлення.

Caritas Ukraine

Caritas залишається одним із ключових гуманітарних гравців в Україні. Організація працює з переселенцями, вразливими групами населення, дітьми, людьми похилого віку та постраждалими від війни.

На відміну від фондів, орієнтованих переважно на армію, Caritas зосереджується на довгостроковій соціальній підтримці. Це гуманітарна допомога, житлові програми, психологічна реабілітація та підтримка місцевих громад. Саме такі організації часто залишаються "в тіні", але виконують критично важливу роботу.

Razom for Ukraine

Razom for Ukraine - приклад того, як українська діаспора може бути системним партнером країни. Фонд працює в США, але більшість його проєктів спрямовані безпосередньо на Україну.

Організація займається гуманітарною допомогою, медичним забезпеченням, підтримкою лікарень і громадських ініціатив. У 2025 році Razom зберігає сильні позиції як міст між українськими потребами та західними донорами.

"100% Життя"

Фонд "100% Життя" продовжує працювати з темами, які часто залишаються поза фокусом великої благодійності. Йдеться про допомогу людям, що живуть із ВІЛ, туберкульозом та іншими складними діагнозами.

В умовах війни ці програми стали ще важливішими, адже доступ до медицини для вразливих груп ускладнився. Фонд працює системно і давно має репутацію однієї з найбільш прозорих організацій у соціальному секторі.

Благодійний сектор України у 2025 році - це вже не стихійне явище, а повноцінна екосистема. Вибір фонду залежить не лише від довіри, а й від того, яку саме проблему людина хоче підтримати: армію, медицину, дітей, переселенців чи соціально вразливі групи.

Спільним для всіх лідерів залишається одне: системність, звітність і здатність працювати на довгу дистанцію. Саме ці риси сьогодні відрізняють справді ефективні благодійні організації від тимчасових ініціатив.