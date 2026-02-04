Київські митники врятували трипільську вазу віком шість тисяч років

Національний музей історії України поповнив колекцію унікальною археологічною пам’яткою — трипільською вазою, яку намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії в міжнародному поштовому відправленні без необхідних дозволів. Про це повідомили в Київській митниці.

За висновками експертів, подібні вироби характерні для доби енеоліту. Форма посудини та особливості розпису дозволили датувати її серединою V тисячоліття до нашої ери — артефакту понад шість тисяч років.

Поки тривав розгляд справи та рішення суду, ваза зберігалася на митниці, де її оцифрували. Під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували знахідку як приклад давньої історії України. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави та була передана до музейної збірки.

Разом із трипільською вазою музею передали й інші археологічні предмети: матеріали підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III — початку V століття, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях. У різний час їх також намагалися відправити за кордон, зокрема до США.

Передача культурних цінностей до державної частини Музейного фонду України відбувається за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.

У митниці наголосили, що збереження таких предметів в Україні є внеском у науку, культуру та збереження історичної пам’яті для майбутніх поколінь.