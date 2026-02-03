Командир батареї залишив збитого чоловіка на узбіччі після наїзду

Дорожньо-транспортні пригоди, у яких водії залишають потерпілих без допомоги, є пріоритетним напрямом роботи Державного бюро розслідувань. У таких випадках ідеться не лише про порушення правил дорожнього руху, а про грубе нехтування людським життям. ДБР наголошує: уникнути відповідальності неможливо, незалежно від посади, звання чи спроб сховатися.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну ДТП та залишив потерпілого на узбіччі.

Аварія сталася ввечері 29 січня 2026 року на автотрасі неподалік села Шубків Рівненського району. Військовий, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям. Унаслідок ДТП 25-річний чоловік отримав травми, від яких згодом помер. Його тіло виявили лише вранці 30 січня. Призначено експертизи для встановлення точного часу та причин смерті.

Водій залишив місце аварії, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили службовий автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія.

Військовому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації транспортного засобу, що спричинило загибель потерпілого) та частиною 1 статті 135 ККУ (залишення в небезпеці). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.