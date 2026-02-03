Нові документи показують масштабну співпрацю швейцарського банку з нацистами

У Сполучених Штатах оприлюднили результати розслідування щодо співпраці швейцарського банку Credit Suisse з нацистською Німеччиною. Сенатор Чак Грасслі повідомив, що в архівах виявлено 890 рахунків, які можуть бути пов’язані з військовими злочинцями. Серед документів знайшли дані про депозити міністерства закордонних справ Третього рейху, німецьких виробників зброї та економічного підрозділу елітної організації СС.

Банк UBS, який у 2023 році поглинув Credit Suisse, активно співпрацює зі слідством для з’ясування всіх обставин. Керівництво банку висловило жаль через те, що епоха Другої світової війни залишила темну пляму в історії швейцарського банкінгу. Президент UBS Americas Роберт Карофскі зазначив, що пріоритетом є завершення перевірки та підготовка остаточного звіту, який надасть світовій спільноті повну інформацію про знахідки.

Розслідування також виявило схему, що допомагала нацистам виїжджати до Аргентини після поразки Німеччини. Нові дані свідчать, що банківські відносини з СС були значно масштабнішими, ніж повідомляли попередні звіти. Хоча банк уже виплачував компенсації жертвам Голокосту, ці факти викликали чергову хвилю обурення.

Слідчі планують завершити роботу до початку літа 2026 року, а остаточний звіт із повним переліком знахідок представити світовій спільноті наприкінці року. Сенатор Грасслі підкреслив, що жоден факт співпраці з нацизмом не має залишитися прихованим від історії.