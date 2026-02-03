Обстріл Києва рашистами зачепив Національний музей історії України у Другій світовій війні

У Києві внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташований біля підніжжя монумента Батьківщина-мати. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Вона зазначила, що удар по місцю пам’яти про боротьбу з агресією у ХХ столітті є водночас символічним і цинічним, адже держава-агресор, за її словами, повторює злочини вже у ХХІ столітті.

На території музею працюють його фахівці, технічні служби та правоохоронці. Вони фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку завданих збитків. Попри це, заклад продовжує роботу.

У Міністерстві культури нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини, а також тисячі об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні.