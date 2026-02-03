Ринок валют: євро і долар змінюють динаміку

Національний банк України продовжив знижувати курс євро після рекордних значень наприкінці січня. Офіційний курс на вівторок, 3 лютого, встановлено на рівні 50,91 грн за євро.

Згідно з інформацією НБУ, точний курс євро становить 50,9062 грн, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Водночас офіційний курс долара зріс і склав 42,9697 грн, що на 16 копійок вище, ніж 2 лютого.

Порівняно з 2 лютого долар в обмінниках подорожчав у середньому на 9 копійок, тоді як євро подешевшав на 12-13 копійок.

