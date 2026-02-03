﻿
Суспiльство

Погода 3 лютого: без опадів, до -16°

Сьогодні в Україні очікується холодна погода без опадів. На заході країни - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Ужгороді можливий помірний мокрий сніг із дощем. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря коливатиметься від -14 до +3°. У північних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря -16…-12°,  повідомляють синоптики. У центральних регіонах — мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря -14…-9°, на сході -16…-11°.

На півдні - без опадів. Температура повітря -10…-7°.

У Києві та області - мінлива хмарність без опадів. Вітер - північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря -14…-12°.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

