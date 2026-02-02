У Польщі PKP б’є рекорди інвестицій, залучаючи кошти для національної безпеки та цивільних мереж

Європейська програма зміцнення обороноздатності SAFE фінансуватиме модернізацію польської залізниці, зокрема залізничної лінії від Щецина, а також реалізацію двох проєктів, критично важливих для оборони, про це, як інформує Польське радіо, повідомляє «Puls Biznesu» у понеділок, 2 лютого.

PKP Польська залізниця (Polskie Koleje Państwowe) одночасно збільшує інвестиції у цивільну мережу та інфраструктуру подвійного призначення, що має вирішальне значення для національної безпеки. Оновлена Національна залізнична програма (KPK, жовтень 2025) передбачає витрати на оборонну залізницю у розмірі 122 млн злотих цього року та 26,5 млн злотих наступного. На практиці витрати можуть бути значно вищими.

Попередні роки характеризувалися нестачею інвестицій у залізничний сектор, тож тепер компанії активно конкурують за контракти. Це створює ризик не лише неефективного використання коштів ЄС, а й значного накопичення проектів у найближчі роки.

Аналітики зазначають, що війна в Україні надає Польщі додаткові вигоди: розвиток залізничної інфраструктури подвійного призначення посилює обороноздатність країни та стимулює внутрішні інвестиції, одночасно забезпечуючи економічні преференції для польських компаній.