Енергетика

ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори для прифронтових регіонів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні додаткові 42 генератори, довівши загальну кількість наданого обладнання до 106 одиниць. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, сумарна потужність уже отриманих генераторів становить 15,1 МВт. Обладнання різної потужності — від мобільних установок до промислових — направляють у прифронтові регіони та міста. Воно має забезпечити безперебійну роботу тепломереж, водоканалів, лікарень та об’єктів соціальної інфраструктури. Генератори можуть використовуватися як основне або резервне джерело живлення.

Міністр зазначив, що ця поставка є частиною масштабної програми зимової підтримки. Загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів загальною потужністю близько 40,6 МВт. Вартість цієї допомоги оцінюють майже у 6,2 мільйона доларів.

Окремо Кулеба повідомив, що для посилення енергостійкості столиці з Кривого Рогу вже доставили дві когенераційні установки потужністю 1,5 МВт та 2,3 МВт. Їх передадуть підприємствам критичної інфраструктури.

Віцепрем’єр подякував міжнародним партнерам за системну підтримку, а українським громадам — за взаємодопомогу в умовах війни та енергетичних викликів.

 Автор: Богдан Моримух

