ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори для прифронтових регіонів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні додаткові 42 генератори, довівши загальну кількість наданого обладнання до 106 одиниць. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, сумарна потужність уже отриманих генераторів становить 15,1 МВт. Обладнання різної потужності — від мобільних установок до промислових — направляють у прифронтові регіони та міста. Воно має забезпечити безперебійну роботу тепломереж, водоканалів, лікарень та об’єктів соціальної інфраструктури. Генератори можуть використовуватися як основне або резервне джерело живлення.

Міністр зазначив, що ця поставка є частиною масштабної програми зимової підтримки. Загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів загальною потужністю близько 40,6 МВт. Вартість цієї допомоги оцінюють майже у 6,2 мільйона доларів.

Окремо Кулеба повідомив, що для посилення енергостійкості столиці з Кривого Рогу вже доставили дві когенераційні установки потужністю 1,5 МВт та 2,3 МВт. Їх передадуть підприємствам критичної інфраструктури.

Віцепрем’єр подякував міжнародним партнерам за системну підтримку, а українським громадам — за взаємодопомогу в умовах війни та енергетичних викликів.