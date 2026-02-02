На Київщині ексначальник ТЦК пограбував підприємства під прикриттям війни

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з ДБР повідомила про підозру колишньому керівнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Посадовця звинувачують у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Деталі злочинної схеми

Слідство встановило, що у березні 2022 року підозрюваний організував схему примусового вилучення транспорту у приватного бізнесу. Під виглядом потреб Збройних Сил України посадовець забрав 8 автомобілів, що належали двом місцевим підприємствам.

Як працювала схема:

Відсутність документів: Під час вилучення представникам компаній не надали жодних актів приймання-передачі чи інших підтверджувальних документів.

Фальсифікація: Щоб приховати злочин, фігурант пізніше наказав виготовити фіктивні акти про передачу машин до військових частин.

Реальність: Насправді автівки до війська не потрапили — ексначальник ТЦК розпорядився майном на власний розсуд.

Наслідки та покарання

Внаслідок дій посадовця підприємствам завдано збитків на загальну суму понад 4 мільйони гривень.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Згідно з інкримінованою статтею, колишньому посадовцю загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.