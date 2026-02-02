﻿
Війна

Китай допоміг РФ втричі збільшити виробництво басальстичних ракет Іскандер-М

Згідно з аналітичним звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Російська Федерація продемонструвала стрімке зростання темпів виробництва балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М» протягом 2023–2024 років. Ключовим фактором цього посилення стала підтримка з боку Китаю.

Динаміка виробництва та роль Пекіна

За даними експертів, у 2025 році Росія вийшла на показник виробництва близько 50 ракет на місяць. Для порівняння, у період з лютого 2022 року по січень 2023 року загальна кількість виготовлених ракет становила лише 36 одиниць за весь рік.

Такий стрибок став можливим завдяки значному збільшенню експорту з Китаю товарів подвійного призначення. Зокрема, йдеться про:

  • комп’ютерні чипи та напівпровідники;

  • високоточні верстати з числовим програмним керуванням;

  • радари, датчики та вимірювальні прилади.

Ці компоненти є критично важливими для створення сучасної зброї, оскільки Росія не має технічної можливості виготовляти їх самостійно у необхідних обсягах.

Вплив на хід бойових дій

Аналітики CSIS наголошують, що пряма допомога Пекіна дозволяє Кремлю не лише компенсувати витрати боєприпасів на фронті, але й нарощувати запаси балістичного озброєння попри чинні міжнародні санкції. Забезпечення критичними технологіями перетворило китайську промисловість на фактичний тил для російського військово-промислового комплексу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КитайРосіябалістичні ракетиІскандер-М
