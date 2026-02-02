Контррозвідка СБУ затримала в Сумах ще одну російську агентку, яка займалася коригуванням ворожих атак.

Фігуранткою виявилася 36-річна продавчиня в місцевому магазині. У поле зору рашистів вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою, повідомляє СБУ.



Після дистанційного вербування жінка отримала від нього завдання на виявлення та передачу окупантам геолокацій Сил оборони на території області.



Щоб отримати інформацію, агентка завуальовано випитувала її у свого знайомого – діючого військового ЗСУ. Потім вона на власному авто виїжджала на місцевість для проведення дорозвідки поблизу українських об’єктів.



Під час таких поїздок фігурантка фотографувала оборонні локації та позначала їх розташування на гугл-картах. Надалі жінка узагальнювала зібрані відомості для агентурного «звіту» до фсб.



Завдяки оперативному реагуванню контррозвідників СБУ, російську агентку затримано за місцем проживання.



Під час обшуку в неї вилучено смартфон, на якому вона накопичувала геолокації потенційних «цілей» та координувала свої дії з фсб.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Оскільки чоловік фігурантки – «зв’язковий» фсб, який перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.