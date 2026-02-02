Земля важлива, але люди важливіші, — Кім про мирний план

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився своїм баченням пріоритетів мирного плану для України в інтерв’ю газеті The Independent.

За його словами, хоча відновлення кордонів 1991 року є його особистою метою, для більшості українців перемога зараз — це припинення війни та забезпечення базових гарантій безпеки. «Земля важлива, але все ж люди важливіші, а ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра», — заявив Кім.

Він підкреслив, що для українців головне — повернутися до життя, яке було до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. «Для більшості наших людей перемога полягає в тому, щоб їхнє життя повернулося до того, яким воно було до вторгнення», — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Кім також звернув увагу на розрив у ресурсах між Україною та Росією. На його думку, у агресора ще є час, щоб оговтатися від економічних проблем, тоді як в України такого часу немає. «Ми виснажені, і справа не в зброї, а в людях. У нас лише 40 мільйонів населення, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати протягом чотирьох-десяти років», — наголосив він.

Водночас Кім відзначив проривну роль президента США Дональда Трампа в міжнародній політиці. На його думку, непередбачуваність кроків Трампа створює додаткові труднощі для Росії та дає Україні нові шанси для вирішення конфлікту. «Якби це була традиційна політика, крок за кроком, нічого не можна було б змінити з Росією. Єдиний спосіб щось змінити — це непередбачувана міжнародна політика, яку зараз проводить Дональд Трамп», — пояснив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА підкреслив, що для зупинки Росії необхідне поєднання економічної та військової сили.

