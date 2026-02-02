Експерти назвали головні харчові тренди 2026 року

Харчування давно вийшло за межі підрахунку калорій або вибору «смачно чи ні». У 2026 році їжа дедалі більше сприймається як частина способу життя, турботи про ментальне здоров’я та щоденний баланс. Якщо у 2024–2025 роках ключовим трендом був білок і швидкі рішення, то нині фокус зміщується на усвідомлений, комплексний підхід без крайнощів, повідомляє EatingWell.

Клітковина — новий пріоритет

Після білкового буму увага переходить до клітковини. Вона стає ключовою для здоров’я кишківника, стабільного рівня цукру в крові та тривалого відчуття ситості. За даними звіту Oatly «Майбутнє смаку», інтерес до напоїв з високим вмістом клітковини зріс майже на 9500%. У Whole Foods Market прогнозують, що виробники дедалі частіше поєднуватимуть білок і клітковину в одному продукті як оптимальне щоденне рішення.

Глобальні смаки — у повсякденне меню

Міжнародні інгредієнти перестають бути нішевими. Матча, турецька паста, дубайський шоколад і чорна смородина у 2026 році впевнено переходять у масмаркет. Великі бренди вже реагують на запит: зокрема, McCormick назвав чорну смородину смаком року.

Корисно та швидко

Готова їжа більше не асоціюється з низькою якістю. Популярності набирають нічна вівсянка, чіа-пудинги, заморожені боули, консервована риба та супи. У Whole Foods цей напрям називають «миттєвим переосмисленням» — коли навіть швидка страва може бути корисною за умови продуманого складу.

Напої як досвід

У 2026 році напої працюють не лише на смак, а й на відчуття. Трендом стають бабл-ті, напої з м’якоттю, імбирно-куркумові шоти та заморожені лимонно-імбирні суміші, які створюють мультисенсорний ефект.

Менше синтетики

Поступова відмова від штучних барвників, ініційована FDA, вже впливає на світовий ринок. Виробники змінюють рецептури снеків і напоїв, хоча дієтологи застерігають: натуральний колір не робить продукт автоматично корисним — важливішими залишаються рівень солі, цукру та жирів.

Скір — фаворит сніданків

Ісландський скір зміцнює позиції як альтернатива йогурту. Його цінують за простий склад, високу концентрацію білка та густу текстуру. Інтерес до продуктів для здоров’я травлення у 2026 році продовжує зростати.

Їжа як частина подорожей

Оздоровчий туризм набирає обертів. Airbnb прогнозує зростання попиту на гастрономічні маршрути, винні тури та кулінарні майстер-класи, особливо серед молоді. Їжа стає складовою відновлення, а не другорядним елементом відпустки.

Дієти для мозку і довголіття

На тлі зростання інтересу до когнітивного здоров’я популярності набувають дієти для підтримки роботи мозку, зокрема MIND. Експерти наголошують, що харчування — важливий, але не єдиний чинник здорового старіння.

Бобові — нова класика

Квасоля, нут і сочевиця остаточно повертаються у щоденний раціон. Вони доступні, поживні та універсальні — від смузі до повноцінних вечерь.

Експерти Martha Stewart радять у 2026 році частіше включати до меню темно-зелені листові овочі, жирну рибу, ферментовані продукти, бобові та продукти з високим вмістом клітковини.

Водночас фахівці застерігають від модних, але сумнівних ЗОЖ-трендів — зокрема «очищень», надлишкового споживання білка та псевдомедичних практик.

Головний принцип харчування 2026 року — баланс і усвідомлений вибір. Менше заборон, більше довіри до науково підтверджених підходів, де їжа стає союзником, а не джерелом стресу.

