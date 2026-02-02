Експерти назвали головні харчові тренди 2026 року

Харчування давно вийшло за межі підрахунку калорій або вибору «смачно чи ні». У 2026 році їжа дедалі більше сприймається як частина способу життя, турботи про ментальне здоров’я та щоденний баланс. Якщо у 2024–2025 роках ключовим трендом був білок і швидкі рішення, то нині фокус зміщується на усвідомлений, комплексний підхід без крайнощів, повідомляє EatingWell.
Клітковина — новий пріоритет
Після білкового буму увага переходить до клітковини. Вона стає ключовою для здоров’я кишківника, стабільного рівня цукру в крові та тривалого відчуття ситості. За даними звіту Oatly «Майбутнє смаку», інтерес до напоїв з високим вмістом клітковини зріс майже на 9500%. У Whole Foods Market прогнозують, що виробники дедалі частіше поєднуватимуть білок і клітковину в одному продукті як оптимальне щоденне рішення.
Глобальні смаки — у повсякденне меню
Міжнародні інгредієнти перестають бути нішевими. Матча, турецька паста, дубайський шоколад і чорна смородина у 2026 році впевнено переходять у масмаркет. Великі бренди вже реагують на запит: зокрема, McCormick назвав чорну смородину смаком року.
Корисно та швидко
Готова їжа більше не асоціюється з низькою якістю. Популярності набирають нічна вівсянка, чіа-пудинги, заморожені боули, консервована риба та супи. У Whole Foods цей напрям називають «миттєвим переосмисленням» — коли навіть швидка страва може бути корисною за умови продуманого складу.
Напої як досвід
У 2026 році напої працюють не лише на смак, а й на відчуття. Трендом стають бабл-ті, напої з м’якоттю, імбирно-куркумові шоти та заморожені лимонно-імбирні суміші, які створюють мультисенсорний ефект.
Менше синтетики
Поступова відмова від штучних барвників, ініційована FDA, вже впливає на світовий ринок. Виробники змінюють рецептури снеків і напоїв, хоча дієтологи застерігають: натуральний колір не робить продукт автоматично корисним — важливішими залишаються рівень солі, цукру та жирів.
Скір — фаворит сніданків
Ісландський скір зміцнює позиції як альтернатива йогурту. Його цінують за простий склад, високу концентрацію білка та густу текстуру. Інтерес до продуктів для здоров’я травлення у 2026 році продовжує зростати.
Їжа як частина подорожей
Оздоровчий туризм набирає обертів. Airbnb прогнозує зростання попиту на гастрономічні маршрути, винні тури та кулінарні майстер-класи, особливо серед молоді. Їжа стає складовою відновлення, а не другорядним елементом відпустки.
Дієти для мозку і довголіття
На тлі зростання інтересу до когнітивного здоров’я популярності набувають дієти для підтримки роботи мозку, зокрема MIND. Експерти наголошують, що харчування — важливий, але не єдиний чинник здорового старіння.
Бобові — нова класика
Квасоля, нут і сочевиця остаточно повертаються у щоденний раціон. Вони доступні, поживні та універсальні — від смузі до повноцінних вечерь.
Експерти Martha Stewart радять у 2026 році частіше включати до меню темно-зелені листові овочі, жирну рибу, ферментовані продукти, бобові та продукти з високим вмістом клітковини.
Водночас фахівці застерігають від модних, але сумнівних ЗОЖ-трендів — зокрема «очищень», надлишкового споживання білка та псевдомедичних практик.
Головний принцип харчування 2026 року — баланс і усвідомлений вибір. Менше заборон, більше довіри до науково підтверджених підходів, де їжа стає союзником, а не джерелом стресу.
Автор: Тетяна Андрійко