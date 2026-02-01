У МОК обрали офіційні талісмани зимових Олімпійських ігор-2026

Пресслужба Міжнародного олімпійського комітету повідомила, якими будуть офіційні талісмани зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор в Мілані-Кортіні.

Зазначається, що маскотами “білих” Ігор-2026 стали два горностаї – Тіна та Міло. Світліша за забарвленням Тіна представляє зимові Олімпійські ігри, тоді як її молодший брат Міло з темнішою шерстю є символом Паралімпійських зимових ігор.

В IOC пояснили, що імена маскотів пов’язані з містами-господарями змагань: Тіна отримала ім’я від Кортіни-д’Ампеццо, а Міло – від Мілана.

“Тіна та Міло є ключовими символами зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор Мліан-Кортіна 2026. Вони втілюють сучасний італійський дух, який поєднує допитливість, любов до спорту та активного відпочинку на природі з прагненням до радості й розваг”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, образи маскотів покликані передати динамічний, яскравий і відкритий характер Ігор, а також підкреслити зв’язок між олімпійським і паралімпійським рухом.