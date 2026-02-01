У тривалих союзах, таких як НАТО, подібно до шлюбів, іноді виникає криза довіри або відчуження, – Піторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв нинішню ситуацію в НАТО з кризою, яка може виникнути після двадцяти років шлюбу. Про це він розповів в інтерв’ю виданню RND.

Під час бесіди Пісторіуса запитали, чи зберігається впевненість у тому, що у разі нападу на будь-якого члена Альянсу США, відповідно до договору, прийдуть на допомогу.

Німецький міністр відповів, що в довготривалих союзах, подібно до шлюбів, іноді виникає криза довіри або відчуження. За його словами, у таких випадках є два природні шляхи: піти або боротися за збереження відносин.

"Дозвольте навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили 20 років у шлюбі, можуть зіткнутися з кризою довіри або зміною пріоритетів. І тоді, спрощено кажучи, виникають два глибоко людські інстинкти: втекти або боротися", — зазначив Пісторіус.

Водночас міністр запевнив, що єдність НАТО залишається непохитною, а США не мають наміру залишати Альянс.

"До речі, єдиний, хто виграє від подібних дискусій — це Путін", — додав Пісторіус.

