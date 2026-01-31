РосЗМІ поширюють брехню про «військову ціль» після удару по поїзду

Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нібито знищення підрозділу 17 центру спеціального призначення Військової служби правопорядку, який, за їхніми твердженнями, перебував у поїзді, ураженому дроном на Харківщині. У ВСП ці заяви спростували.

У службі наголосили, що російські медіа свідомо маніпулюють фактами, намагаючись видати удар по цивільній інфраструктурі за «успішне ураження військового об’єкта». Там підкреслили, що йдеться про чергову інформаційну атаку.

Також у ВСП відкинули твердження, нібито 17 центр перекидали для запобігання масовому дезертирству серед українських військових. У відомстві назвали це вигадкою та брехнею, а подібні заяви — частиною російської пропаганди.

Водночас у ВСП повідомили, що серед загиблих унаслідок удару справді був військовослужбовець 17 центру — Руслан Надич. Він прямував у район виконання завдань. У службі зазначили, що боєць воював із 2014 року на найгарячіших напрямках та був нагороджений відзнакою «Золотий хрест». Унаслідок ворожого удару він загинув.

Раніше повідомлялося, що 27 січня Росія завдала ударів дронами та ракетами по Одесі, а також по пасажирському поїзду сполученням Чоп — Барвінкове на Харківщині. У поїзді загинули шестеро людей.