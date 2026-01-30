Колишньому працівнику Національної поліції повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великому розмірі за збір грошей з жителів Київської області. Про це поінформувала пресслужба Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду старшого інспектора Управління патрульної поліції Київської області, протягом минулого року неодноразово отримував від громадян значні суми коштів на нібито перспективні проєкти. Він переконував українців вкладати кошти у розвиток бізнесу, інвестиції, купівлю авто, придбання житла за державною програмою "єОселя".

"Щоб створити ілюзію надійності та законності, оформлював боргові розписки й обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі їх використання так і залишилися на папері", — йдеться у повідомленні.

Через такі дії трьом громадянам було завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,4 млн грн.

Експоліцейському повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 1 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в Офісі Генпрокурора.