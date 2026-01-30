Києво-Печерська лавра відновлює прийом відвідувачів із 31 січня

Із 31 січня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» відновлює прийом відвідувачів. Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Водночас для відвідування буде доступна лише територія Верхньої лаври. Виставкові зали та дзвіниця поки що залишаються зачиненими.

Лавру закрили для відвідувачів із 23 січня через відсутність теплопостачання. Крім того, під час обстрілу Києва в ніч проти 24 січня були пошкоджені об’єкти заповідника.

Зокрема, постраждали корпус №66 — вхід до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67, відомий як Аннозачатіївська церква. Вибухова хвиля вибила частину вікон і дверей, у різних місцях зафіксовані пошкодження штукатурного оздоблення.

У ніч на 24 січня Київ і область зазнали масованої комбінованої атаки з боку Росії із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Унаслідок падіння уламків у кількох районах столиці сталися пожежі та зафіксовано пошкодження будівель.

У Деснянському районі уламки впали на нежитлову споруду. У Дніпровському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорівся бензовоз на парковці, а в житловому будинку вибило вікна. У Дарницькому районі уламками пошкоджено вікна біля приватного медзакладу. У Голосіївському районі падіння уламків спричинило пожежу на території нежитлової забудови, також пошкоджено приватний будинок. У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.