Супермаркети на Троєщині працюватимуть цілодобово, щоб підтримати місцевих жителів

Шість супермаркетів мережі АТБ у Деснянському районі Києва тимчасово перейшли на цілодобовий режим роботи. Про це повідомили у пресслужбі компанії агентству Інтерфакс Україна.

У мережі пояснили, що мешканці району зможуть у цих магазинах зігрітися, відпочити та зарядити мобільні пристрої.

Крім того, без перерви працюватимуть і два супермаркети Сільпо в цьому ж районі.

Раніше, 29 січня, Міністерство економіки звернулося до торговельних мереж із закликом підтримати жителів Деснянського району та організувати цілодобову роботу окремих продуктових магазинів. Перелік супермаркетів, що працюють у режимі 24 години на добу, а також їхні адреси оприлюднила Деснянська районна державна адміністрація на своєму сайті.