﻿
Столиця

Супермаркети на Троєщині працюватимуть цілодобово, щоб підтримати місцевих жителів

Супермаркети на Троєщині працюватимуть цілодобово, щоб підтримати місцевих жителів

Шість супермаркетів мережі АТБ у Деснянському районі Києва тимчасово перейшли на цілодобовий режим роботи. Про це повідомили у пресслужбі компанії агентству Інтерфакс Україна.

У мережі пояснили, що мешканці району зможуть у цих магазинах зігрітися, відпочити та зарядити мобільні пристрої.

Крім того, без перерви працюватимуть і два супермаркети Сільпо в цьому ж районі.

Раніше, 29 січня, Міністерство економіки звернулося до торговельних мереж із закликом підтримати жителів Деснянського району та організувати цілодобову роботу окремих продуктових магазинів. Перелік супермаркетів, що працюють у режимі 24 години на добу, а також їхні адреси оприлюднила Деснянська районна державна адміністрація на своєму сайті.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївТроєщинаАТБСільпо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Новий рівень Євробачення: концерти пройдуть одночасно у 10 містах
Культура 30.01.2026 10:54:18
Новий рівень Євробачення: концерти пройдуть одночасно у 10 містах
Читати
Вибір найкращих зарядних станцій в Україні: підбираємо Ecoflow з експертом Ігорем Бойко
Енергетика 30.01.2026 10:23:45
Вибір найкращих зарядних станцій в Україні: підбираємо Ecoflow з експертом Ігорем Бойко
Читати
Росія вкотре перенесла строки захоплення Донбасу
Головне 30.01.2026 10:15:32
Росія вкотре перенесла строки захоплення Донбасу
Читати

Популярнi статтi