Три тижні на межі: Україна готується до найважчого іспиту цієї зими

Українців попередили про надзвичайно складний період, який триватиме найближчі три тижні. Поєднання аномальних морозів до -20°C та наслідків масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру ставить країну на межу гуманітарного виклику. Про це пише Reuters.

Морози та енергетичний дефіцит

За прогнозами, наступного тижня північні та східні регіони України зіткнуться з температурою нижче -20°C. На тлі пошкоджень, завданих обстрілами, енергосистема наразі здатна забезпечити лише 60% потреб країни (11 ГВт виробництва при необхідних 18 ГВт).

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що цей період стане справжнім іспитом на витривалість.

«Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина — нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше», — наголосив законодавець, вказуючи на очікуване потепління та збільшення світлового дня.

Ситуація в столиці та регіонах

Попри зусилля енергетиків, ситуація залишається напруженою:

Київ: Після січневих атак близько 610 000 домогосподарств залишаються без світла, а сотні будинків — без опалення.

Регіони: Харків, Чернігів та Суми регулярно потерпають від обстрілів, що змушує владу вводити жорсткі обмеження для промисловості та побутових споживачів.

Світло за графіком: Компанія ДТЕК повідомила, що з півночі у столиці вперше за кілька тижнів вдалося запровадити планові графіки відключень замість аварійних.

Заклик до «енергетичного перемир'я»

На тлі загрози «гуманітарної катастрофи» українська сторона та міжнародні оглядачі все частіше говорять про необхідність припинення атак на енергетичні об'єкти. Попри початок тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ, Росія лише посилила бомбардування тилових міст.

Надія на «зелену» генерацію

Важливим фактором підтримки системи стала сонячна енергетика. У 2025 році Україна ввела в експлуатацію 1,5 ГВт нових потужностей, довівши загальний обсяг сонячної генерації до 8,5 ГВт. Це навіть більше за потужність трьох діючих АЕС (7,7 ГВт), проте ефективність сонячних панелей взимку критично залежить від хмарності.

Наразі стабільність системи забезпечується завдяки поєднанню власної генерації, максимального імпорту електроенергії з ЄС та вимушених віялових відключень.