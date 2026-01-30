В Ужгороді затримали депутата, який «не помітив» статків на 13,8 млн грн

Закарпатська обласна прокуратура оголосила підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання. Обранця, який пройшов до ради у 2020 році від нині забороненої партії ОПЗЖ, звинувачують у недостовірному декларуванні та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

За результатами перевірки НАЗК та слідства, депутат «забув» внести до декларації за 2022 рік активи на загальну суму 13,8 млн грн. Окрім того, сума легалізації незаконно отриманих коштів становить 11,5 млн грн.

Що саме приховав посадовець?

Слідство встановило, що депутат умисно не відобразив у звітності низку об'єктів та фінансів:

Нерухомість: будинок в Ужгороді площею 360 кв. м, яким користувалася його родина, а також майно у Києві.

Готівка: понад 315 тисяч доларів США, які він передав третій особі як «позику», намагаючись таким чином легалізувати кошти непідтвердженого походження.

Банківські рахунки та борги: понад 1,3 млн грн на рахунках, близько 800 тис. грн боргових зобов'язань та частину заробітної плати.

Результати обшуків та запобіжний захід

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили предмети розкоші та майно:

елітні автомобілі Mercedes-Benz S-class та GLE 2021 року випуску;

колекцію з 9 картин відомих художників;

два коштовні годинники світових брендів;

готівку та документи.

Прокуратура ініціювала тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 20 млн грн. Також подано клопотання про арешт майна для його подальшої конфіскації.