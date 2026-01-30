Летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон, - Зеленський

Пакет допомоги з ракетами PAC-3 для Patriot надійшов в Україну через добу після того, як російські окупанти здійснили масштабний обстріл України.

"Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь. І домовляюсь про PAC-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут. Я можу публічно сказати, що це уповільнення. А чому на добу? Вони повинні були прийти за місяць до цього", - повідомив президент Володимир Зеленський.



За його словами, від партнерської розвідки була інформація, що летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot. США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо ставитися. Це проплачується Європою. Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається", - сказав він.

Фото: "Інтерфакс-Україна".