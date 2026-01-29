﻿
Війна

Російські командири наказують "обнуляти" своїх поранених солдатів, – аудіоперехоплення ДШВ

Військові Збройних сил України перехопили розмову російських командирів, які наказують вбивати поранених солдатів.

Аудіоперехоплення Десантно-штурмові війська (ДШВ) Збройних сил України оприлюднили у Телеграмі.

"Ми отримали доступ до чергових аудіоперехоплень ворога, де панує закон зграї та терору", - зазначили у ДШВ.

Командири віддають прямі накази "обнуляти" (вбивати) своїх солдатів, якщо ті поранені. 

"Фраза "Прострели йому башку" стала інструкцією для окупанта", - зазначили військові.

Як свідчить аудіоперехоплення, військовослужбовці "Шер" і "Кудря" з перебитими ногами змушені повзти самі, допомоги немає. Самостійна евакуація вважається зрадою, за яку наказують розстрілювати на місці.

"Вони ненавидять один одного. Для їхніх командирів солдата простіше вбити, ніж рятувати", - підкреслили військові.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

агресія рфросійсько-українська війнаДШВ ЗСУаудіоперехоплення
