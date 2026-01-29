﻿
Економіка

ЄС вніс Росію до чорного списку через ризики відмивання грошей

Європейський союз включив Росію до так званого чорного списку через ризики відмивання коштів. Про це повідомила високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

За її словами, це рішення ускладнить фінансові операції з російськими банками — транзакції стануть повільнішими та дорожчими.

Каллас також зазначила, що триває робота над довгостроковою фінгО підтримкою України на 2026–2027 роки обсягом 90 млрд євро, а також над новим пакетом санкцій, який стане вже 20-м.

«Будь-які кроки, що обмежують можливості Росії фінансувати війну, мають розглядатися», — наголосила вона.

Крім того, за словами Каллас, обговорюється ініціатива щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для колишніх російських комбатантів через ризики для безпеки. Паралельно ЄС продовжує планування свого внеску у майбутні гарантії безпеки для України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РФЄСсанкціїчорний списокрашистиКая Каллас
Популярнi статтi