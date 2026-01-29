﻿
Надзвичайні події

Українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим у Мілані

Українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим у Мілані

У Мілані виявили мертвим українського банкіра Олександра Адаріча. Його тіло знайшли ввечері 23 січня біля елітного чотириповерхового житлового будинку на вулиці Неріно. Чоловікові було 54 роки. Про інцидент повідомило видання La Repubblica.

За попередніми даними слідства, Адаріч випав із вікна орендованих апартаментів, однак правоохоронці не виключають, що на момент падіння він уже був мертвий. Справу розглядають як імовірне вбивство.

У поліції повідомили, що банкір прибув до Мілана в день загибелі на ділову зустріч. Камери відеоспостереження зафіксували щонайменше двох осіб, які поспіхом залишили будівлю після події. Одного з них того вечора бачила консьєржка — чоловік розмовляв англійською мовою та швидко пішов.

Під час огляду апартаментів слідчі виявили документи з різними іменами та громадянствами, що ускладнило встановлення особи загиблого. Серед них був румунський документ на ім’я Alexandru Adarici. Для підтвердження особи знадобилися додаткові перевірки. Газета Corriere della Sera зазначає, що житло не було орендоване на ім’я українця.

Розслідування координує прокуратура Мілана. Правоохоронці аналізують записи камер спостереження та вивчають професійну діяльність і ділові зв’язки Адаріча, не виключаючи, що мотив злочину може бути пов’язаний із його бізнес-інтересами.

Олександр Адаріч раніше був власником кількох банків в Україні, зокрема «Євробанку», Фідобанку та Фідокомбанку (раніше Ерсте Банк). Усі ці установи згодом були ліквідовані. За даними Il Giorno, останнім часом він працював у люксембурзькій девелоперській компанії Alfaro Real Estate.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

смертьІталіябанкірОлександр Адаріч
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Майбутні перемовини та пауза в обстрілах: чи наближається фінал війни
Полiтика 29.01.2026 11:35:23
Майбутні перемовини та пауза в обстрілах: чи наближається фінал війни
Читати
Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з біатлону
Спорт 29.01.2026 11:16:51
Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з біатлону
Читати
Україна позбавляється залежності від американської розвідки
Головне 29.01.2026 10:56:52
Україна позбавляється залежності від американської розвідки
Читати

Популярнi статтi