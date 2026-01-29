Тоталітарний Китай відкинув звинувачення у постачанні верстатів для російського ракетного виробництва

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало звинувачення у нібито допомозі Росії з обладнанням для будівництва комплексу «Орєшнік».

Про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякун, коментуючи публікації західних медіа. Раніше видання Telegraph повідомило, що українська розвідка виявила на підсанкційному Воткінському заводі в Росії специфічний верстат із числовим програмним керуванням китайського виробництва — карусельний токарний верстат, призначений для обробки металу.

За наявною інформацією, підприємство у Воткінську виготовляє ракети для комплексу «Орєшнік», а також балістичні ракети «Іскандер-М» і міжконтинентальні ракети «Тополь-М».

Крім того, у матеріалі стверджується, що Китай міг постачати Росії інші компоненти на мільярди доларів, які використовуються у виробництві високоточної зброї та авіаційної техніки. Йдеться про продукцію, яку РФ або не здатна виготовляти самостійно, або не може виробляти у необхідних обсягах. Ці товари входять до переліку з 50 позицій високого пріоритету, експорт яких до Росії погодилися обмежити 39 країн.

У відповідь на запитання журналістів у МЗС Китаю наголосили, що Пекін «не розпалює конфлікт, не шукає вигоди в цій ситуації й не приймає безпідставних звинувачень».

За словами Го Цзякуна, Китай послідовно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів: уникати ескалації, не допускати розширення бойових дій і знижувати напруженість для створення умов політичного врегулювання. Також у відомстві заявили, що КНР продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу в межах своїх можливостей.