Економіка

29 січня по всій території України будуть погодинні відключення електроенергії для населення, – Укренерго

У четвер, 29 січня, по всій території України упродовж усієї доби будуть функціонувати погодинні відключення електроенергії для населення. Також залишаються обов'язковими графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Про це поінформував національний оператор "Укренерго".

За розпорядженням компанії, обмеження запроваджені через значний дефіцит потужності в енергосистемі через атаки РФ на об’єкти генерації та передачі електроенергії. Ситуація складна через руйнування станцій, а також через сезонне зростання споживання на тлі морозів.

В Укренерго наголосили, що обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. 

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок обстрілів ворогом енергоінфраструктури на ранок були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Києві та області зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Ситуація лишається складною, вимушено застосовують екстрені відключення. Прогнозовані погодинні графіки будуть можливі після стабілізації роботи енергосистеми.

По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу через наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електричної енергії.

Найбільш складна ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене бойовими діями.

У зв'язку з негодою без електропостачання лишалися більш ніж 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють цілодобово.

